Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Mirin'in ayrılığını açıkladı
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Beşiktaş Mirin'in ayrılığını açıkladı

26 dakika önce

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in Toulouse kulübü için sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gittiğini açıkladı.

Beşiktaş Mirin'in ayrılığını açıkladı, System.String[]
Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in Toulouse kulübü için sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gittiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız savunmacısı Isimat-Mirin'in ayrılığını duyurdu. Toulouse için sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya giden 27 yaşındaki savunmacının 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a transfer olan Mirin, siyah-beyazlı formayla ligde 14 maçta görev aldı.
(İHA)
Beşiktaş, Toulouse, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
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