Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Mirin'in transferini açıkladı
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Beşiktaş, Mirin'in transferini açıkladı

19 dakika önce

Beşiktaş, Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat Mirin'in Toulouse'a kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, Mirin'in transferini açıkladı, System.String[]
Beşiktaş, Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat Mirin'in Toulouse'a kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon devre arasında gelen ancak gösterdiği performans sonrasında kadroya girmekte zorlanan Fransız savunmacı Nicolas Isimat Mirin'in Fransa'nın Toulouse takımına kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. Dün Fransa'ya giden ve Toulouse için sağlık kontrolünden geçen Mirin, kontrollerin ardından yeni takımına imza attı. Toulouse, bu transferde satın alma opsiyonuna da sahip oldu. - İSTANBUL
Toulouse, Beşiktaş, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
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