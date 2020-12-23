Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 103. maçına çıkacak - Son Dakika

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 103. maçına çıkacak

23.12.2020 09:47
Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 103. maçına çıkacak, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile 103. lig mücadelesine çıkacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile 103. lig mücadelesine çıkacak.

İki takım arasında geride kalan 102 maçta siyah-beyazlı ekip, 69 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 25 karşılaşma beraberlikle tamamladı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 190 gole, sarı-lacivertliler 68 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ankara'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş son 24 maçın 19'unu kazandı

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 24 maçın 19'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi.

Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamadı, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından rakibiyle yaptığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Başkentte de Beşiktaş üstün

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 49 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 17 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip geldi.

Ankara'daki son 4 maçta gol atamadı

Beşiktaş, rakibiyle Ankara'da oynadığı son 4 maçta gol atma başarısı gösteremedi.

Geçen sezon Başkent'te rakibiyle 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2011-2012'deki mücadeleyi de aynı skorla tamamladı.

2010-2011 sezonunda rakibine Ankara'da 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 2009-2010'da maçta ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü son olarak 2008-2009'daki maçta gol atarak yenmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Siya-beyazlı takım, son 4 maçta MKE Ankaragücü'nü Ankara'da yenemese de Başkent'teki maçlarda rakip fileleri 74 kez havalandırdı. Evindeki son 4 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 36 golle rakibine karşılık verdi.

Bu arada, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara'da yapılması gereken 2 maç farklı şehirlerde oynandı.

iki takım arasındaki 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

2018-2019 sezonunda ise MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı, Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildiği için Kayseri'de oynandı. Beşiktaş, Kayseri'deki karşılaşmayı 4-1 kazandı.

MKE Ankaragücü, evindeki son 16 maçtan birini kazanabildi

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 16 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi.

Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 16 maçta rakibine başarılı maçlar çıkardı. Söz konusu mağlubiyetin ardından MKE Ankaragücü ile oynadığı 12 maçtan 10'unu kazanan siyah-beyazlı ekip, 2 de beraberlik aldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Beşiktaş, rakip deplasmandaki son 3 maçta ise bir galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki bu galibiyetini Kayseri'de 4-1 kazanarak elde etti.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 103. maçına çıkacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Zihinsel engelli kızı feribotta istismar etmişti! Sapık muavin için 28 yıl hapis cezası istendi Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, KDV'de indirimler 5 ay daha uzatıldı Baskın yiyen gençlerin "şalterli kaçış" yöntemi polis ekiplerini bile şaşırttı Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine ömür boyu dokunulmazlık sağlayan tasarıyı imzaladı Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine ömür boyu dokunulmazlık sağlayan tasarıyı imzaladı         
10:11
Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak         
09:52
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı         
09:44
Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü         
09:21
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı         
08:13
MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu         
07:36
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti         
20:17
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi         
19:15
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
4 gündür kayıp olan genç arkadaşının evinde ölü bulundu 4 gündür kayıp olan genç arkadaşının evinde ölü bulundu         
17:56
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 10:25:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 103. maçına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei