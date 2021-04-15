Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 104. maçına çıkacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında yarın evinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile 104. lig mücadelesine çıkacak.

İki takım arasında geride kalan 103 maçta siyah-beyazlı ekip, 70 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 25 karşılaşma beraberlikle tamamladı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 191 gole, sarı-lacivertliler 68 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş son 25 maçın 20'sini kazandı

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 25 maçın 20'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi.

Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamazken, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından rakibiyle yaptığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Beşiktaş, İstanbul'daki son 12 maçı kazandı

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile evinde oynadığı son 12 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, evindeki 51 maçın 42'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısında deplasmandaki ilk galibiyetini 1969-1970 sezonunda 3-2'lik galibiyetle aldı. Başkent temsilcisi, siyah-beyazlı ekibi İstanbul'da son olarak 2001-2002'de 2-1 yenmeyi başardı.

Beşiktaş, sahasında attığı toplam 111 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu.