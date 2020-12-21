Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda diğer oyuncular, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

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