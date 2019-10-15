Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Antrenmana, milli takımlarında bulunan futbolcular ile tedavisi süren Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz ve Georges N'Koudou katılmadı.


Isınma koşularıyla başlayan idmanda, pas ve kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, üç takımla değişmeli olarak yarı sahada yapılan turnuva maçları ile sona erdi.


Öte yandan, Alemdağ Emlak Konut İlkokulundan bir grup öğrenci, antrenmanı izledi ve siyah-beyazlı futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş Spor Kulübü, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:27 
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