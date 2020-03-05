Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

11 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile takımdan ayrı koşu yapan Gökhan Gönül katılmadı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

(İHA)

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:00 Kaynak: İHA
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