Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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