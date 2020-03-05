Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına hazır

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında MKE Ankaragücü ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına hazır, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında MKE Ankaragücü ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile takımdan ayrı koşu yapan Gökhan Gönül katılmadı.

Siyah beyazlılar, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.


MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:47 Kaynak: DHA
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