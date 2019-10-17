Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana, rehabilitasyon ile bireysel çalışma süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges Kevin N'Koudou katılmadı.

Antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptı. Taktik programın ardından yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

MKE Ankaragücü karşılaşması için yarın sabah Ankara'ya gidecek Beşiktaş, hazırlıklarını da başkentte tamamlayacak.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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