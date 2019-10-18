Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

47 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını başkentte yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını başkentte yaptığı antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı, yönetim kurulu üyeleri, Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı da izledi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başladı. Pas çalışması, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile süren idman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, kampa girdi.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:26 Kaynak: AA
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