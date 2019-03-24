Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Mogaz 15. Kez Şampiyon

Beşiktaş Mogaz 15. Kez Şampiyon

1 saat önce

Hentbol Erkekler Süper Lig'in sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş Mogaz, üst üste 11'inci, toplamda 15. şampiyonluğuna ulaştı.

Beşiktaş Mogaz 15. Kez Şampiyon, System.String[]
Hentbol Erkekler Süper Lig'in sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş Mogaz, üst üste 11'inci, toplamda 15. şampiyonluğuna ulaştı. 

1978-1979 sezonundan itibaren düzenlenen ligde ilk şampiyonluğunu 1980-1981'de elde eden siyah-beyazlılar, bir sonraki sezon da kupanın sahibi oldu. 

Ligdeki ikinci şampiyonluğun ardından 22 sezon bu başarıya hasret kalan Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. 2006-2007'de yine zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2008-2009'dan itibaren 11 sezon boyunca ipi göğüslemeyi başardı. 

Bu sezon ligde oynadığı 18 maçı da kazanan Beşiktaş Mogaz, Nilüfer Belediyespor'u da 36-27 yenerek toplamda 15. şampiyonluğunu elde etti. 

Hakemler: Özgür Benli, Savaş Yüksek 

Nilüfer Belediyespor: Ozan Arifoğlu 4, Andrejevic 3, Spasoje 2, Gürkan Soğukpınar 3, Ramazan Mutlu 1, Perovic 5, Emre Gümüştaş 7, Ömür Pehlivan 2 

Beşiktaş Mogaz: Özgür Sarak 3, Pribak 1, Krsmancic 3, Mehmet Demirezen 4, Baran Nalbantoğlu 1, Tolga Özbahar 3, Onur Ersin 3, Doğukan Keser 7, Lasica 1, Nuic 5, Tomic 4, Gökay Bilim 1 

İlk yarı: 13-17 

İki dakika cezası alanlar: Spasoje, Adnan Tayfur (Nilüfer Belediyespor), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Mogaz)
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:43 

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