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Beşiktaş Mogaz Şampiyonlar Ligi'nden vazgeçti

47 dakika önce

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı'nda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan vazgeçilerek EHF Kupası'nda mücadele etmeye karar verildi.

Beşiktaş Mogaz Şampiyonlar Ligi'nden vazgeçti, System.String[]
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı'nda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan vazgeçilerek EHF Kupası'nda mücadele etmeye karar verildi.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Erdal Karacan, Şampiyonlar Ligi'nde aynı zamanda bütçe mücadelesi de yaşandığını belirterek, "6 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin dev bütçeleriyle de savaşan hentbol takımımız yeni sezonda EHF Kupası mücadelesi verecek. Bu stratejik kararda en önemli etken; Şampiyonlar Ligi'nde rakip takımların 5-18 milyon avro arası değişen bütçelerini göz önüne alınca ülkemizin ekonomik şartlarında boy ölçüşme şansımız az." diye konuştu.

İki organizasyonu kıyaslayan Karacan, şunları kaydetti:

"18 milyon avroluk Paris Saint Germain, 12 milyon avroluk Barcelona, 10 milyon avroluk Vardar, 12 milyon avroluk Veszprem, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde oynayan ve yıllardır kupaya ambargo koyan takımlar. EHF Kupası'nda ise 1,5 milyon avroluk Porto ve 2 milyon avroluk Steau Bükreş gibi takımlar Dörtlü Final'de yer alabiliyor ve ülkelerinde hentbola olan ilgi artıyor."

EHF Kupası'nın daha gerçekçi bir hedef olduğunu ifade eden Karacan, "EHF Kupası'nda denk bütçeli takımlarla vereceğimiz mücadele hem takımımıza hem de Türk hentboluna daha gerçekçi bir hedef sunuyor. Kadro planlaması ona göre yapıldı ve transfer operasyonu bu plana göre belirlendi." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:43 
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