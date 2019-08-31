Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Mohamed Elneny'i açıkladı
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Beşiktaş, Mohamed Elneny'i açıkladı

43 dakika önce

Beşiktaş, Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Beşiktaş, Mohamed Elneny'i açıkladı, System.String[]

Beşiktaş, Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlılar dün gece İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrollerinden geçirdiği Mohamed Elneny transferini açıkladı. Kulüp resmi sitesinden 27 yaşındaki oyuncu için, "Kulübümüz, Mohamed Elneny'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Arsenal kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla ligde 17 maça çıkan Mohamed Elneny, süre aldığı bu maçlarda 1 gol kaydetti.

(İHA)

Beşiktaş, İstanbul, Arsenal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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