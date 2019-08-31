Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Mohamed Elneny'ni bir yıllığına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı.
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Beşiktaş, Mohamed Elneny'ni bir yıllığına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı.

1 saat önce

Beşiktaş, Mohamed Elneny'ni bir yıllığına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş, Mohamed Elneny'ni bir yıllığına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı., System.String[]

Beşiktaş, Mohamed Elneny'ni bir yıllığına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:11 Kaynak: İHA
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