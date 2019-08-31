Beşiktaş, Mohamed Elneny'ni bir yıllığına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı.
1 saat önce
Beşiktaş, Mohamed Elneny'ni bir yıllığına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:11 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Mohamed Elneny'ni bir yıllığına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı. - İSTANBUL
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