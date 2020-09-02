Beşiktaş Montero'yu kiraladığını açıkladı

Beşiktaş, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid'de bulunan Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada İspanyol oyuncunun geçici transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaşmaya varıldığı aktarılarak, şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." - İSTANBUL