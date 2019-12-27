Beşiktaş moral buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş moral buldu - Son Dakika

Beşiktaş moral buldu

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Beşiktaş moral buldu, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Müsabaka Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nadir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada Caner'in sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias'ın ceza sahası dışında yaptığı vuruşu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

43. dakikada Caner'in ceza sahası dışı sol çaprazdan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diaby'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

49. dakikada Caner'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda seken topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

60. dakikada orta sahada topla buluşan Atiba'nın sağ kanada verdiği pasta N'koudou'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın şutunu kaleci Ertaç iki hamlede kontrol etti.

74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atiba'nın ceza sahası içine verdiği pasta Oğuzhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

90+1. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx (Necip dk. 89 ?), Ruiz xx, Vida xx, Caner xx, Atiba xxx, Elneny xx, N'Koudou xxx (Boyd dk. 83 ?), Ljajic xx, Diaby xx (Oğuzhan dk. 46 xxx), Umut xx

Yedekler: Utku, Erdoğan, Rebocho, Kartal, Erdem, Güven

Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı

Gençlerbirliği: Ertaç xx, Erdem x (İlker dk. 84 ?), Toure xx, Bjarsmyr xx, Polomat xx, Yasin xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Sefa x (Seuntjens dk. 76 xx), Ayite xx

Yedekler: Übeyd, Ahmet Cevat, Ahmet Yavux, Can, Arda, Flavio, Rahmetullah, Soner

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Ayite (dk. 23) (Gençlerbirliği), Vida (dk. 49), N'koudou (dk. 60), Oğuzhan (dk. 74) Atiba (dk. 90+1) (Beşiktaş)

Kırmızı Kartlar: Nadir (dk. 12), Yasin (dk. 36) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ruiz, Umut (Beşiktaş), Candeias, Polomat, Toure (Gençlerbirliği)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor
Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi IŞİD'in Nijerya kolu Bağdadi'nin intikamı için 10 Hristiyanın kafasını kestikleri video yayınladı Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı!

Son Dakika Haberleri
05:22 OTOMOBİL ÖNCE MOTOSİKLETE SONRA BAŞKA BİR OTOMOBİLE VE ÇÖP KONTEYNERLERİNE ÇARPTI - Son Dakika
05:21 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
05:21 HAFİF TİCARİ ARAÇ, LÜKS OTOMOBİLE ÇARPTI 1 YARALI - Son Dakika
05:20 TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
05:19 Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi 1 gözaltı - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 05:28:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş moral buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]