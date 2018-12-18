Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Müftüsü Yılmaz, Hayatını Kaybetti

Beşiktaş Müftüsü Yılmaz, Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz, kalp krizi sonucu 54 yaşında hayatını kaybetti.

Beşiktaş Müftüsü Yılmaz, Hayatını Kaybetti, System.String[]
Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz, kalp krizi sonucu 54 yaşında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabah Beşiktaş Müftülüğüne gelen ve ardından Üsküdar'a geçen Yılmaz, araçta kalp krizi geçirdi.

İlk müdahalenin ardından Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 54 yaşındaki Yılmaz, burada vefat etti.

Müftü Yılmaz, yarın öğle vakti Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Rize'de defnedilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:23 Kaynak: AA

Üsküdar, Hilmi Yılmaz, Beşiktaş, Güncel
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