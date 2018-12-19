Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Müftüsü Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Beşiktaş Müftüsü Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

3 saat önce

Dün geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Yılmaz'ın hastane morgundan alınan cenazesi Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camisi'ne getirildi. Yılmaz'ın ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, cenaze namazını kıldırdı.

Vefat eden Yılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Rize'ye gönderildi.

Cenaze törenine Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, eski İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, ilçe müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:32 Kaynak: AA

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