SPOR Beşiktaş Müzesi kapısına sıkışan köpeği, taraftarın dikkati kurtardı - Son Dakika

SPOR Beşiktaş Müzesi kapısına sıkışan köpeği, taraftarın dikkati kurtardı

16.05.2021 10:39

Beşiktaş Müzesi kapısına sıkışan köpeği, taraftarın dikkati kurtardıVIDEO YOKŞampiyonluk kutlamaları sırasından bir köpek, müze kapısıyla duvar arasında sıkıştıİtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda müze kapısının da açılmasıyla, köpeği sıkıştığı yerden kurtardıOlgucan KALKAN - Kaan ÜLKER...

Beşiktaş Müzesi kapısına sıkışan köpeği, taraftarın dikkati kurtardı

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Şampiyonluk kutlamaları sırasından bir köpek, müze kapısıyla duvar arasında sıkıştı

İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda müze kapısının da açılmasıyla, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA)-

Süper Lig'in 42'nci haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ta taraftarlar stadyum önünde kutlamalar yaptı.

Vodafone Park önünde yapılan eğlencelerde bir köpek Beşiktaş Müzesi'nin kapısına sıkıştı. Taraftarların meşale yakıp, havai fişek attıkları sırada korkan bir köpek müze kapısıyla duvar arasında sıkıştı. Köpeğin müze kapısıyla duvar arasında sıkıştığını gören bir Beşiktaş taraftarı, olaya müdahale etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Stadyum görevlileriyle senkronize bir şekilde çalışmalar gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda müze kapısının da açılmasıyla, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Köpeğin duvar arasında sıkıştığını fark eden Fatma Tellioğlu isimli taraftar, "Sıkışan köpeğin hemen farkına varıp itfaiye ekiplerine haber verdik. Sağ olsunlar 5 dakika içinde geldiler. Beşiktaş Kulübü güvenlikleri de müze kapısını açıyorlar. İnşallah kurtaracağız "dedi.

SPOR Beşiktaş Müzesi kapısına sıkışan köpeği, taraftarın dikkati kurtardı
SPOR Beşiktaş Müzesi kapısına sıkışan köpeği, taraftarın dikkati kurtardı
SPOR Beşiktaş Müzesi kapısına sıkışan köpeği, taraftarın dikkati kurtardı
SPOR Beşiktaş Müzesi kapısına sıkışan köpeği, taraftarın dikkati kurtardı
SPOR Beşiktaş Müzesi kapısına sıkışan köpeği, taraftarın dikkati kurtardı

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Müze, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Beşiktaş Müzesi kapısına sıkışan köpeği, taraftarın dikkati kurtardı - Son Dakika Spor


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