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Beşiktaş Müzesi'ne anlamlı hediye
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer'in özel üretim motorsikletini Beşiktaş Müzesi adına devraldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:58 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer'in özel üretim motorsikletini Beşiktaş Müzesi adına devraldı.
Vodafone Park'taki divan kurulu toplantısının sona ermesinin ardından, 1903 parçadan üretilen ve kartal motifleriyle bezenmiş motorsikletin anahtarı, merhumun abisi Erkan Doğruer tarafından Çebi'ye teslim edildi.
Motorsikletin Beşiktaş Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.
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