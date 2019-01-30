Beşiktaş N'jie İçin Beklemede

Tolgay Arslan'ın satışı için Fenerbahçe'yle 2.5 milyon euro ve Şener Özbayraklı karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş'ta gözler Domagoj Vida'da.

Tolgay Arslan'ın satışı için Fenerbahçe'yle 2.5 milyon euro ve Şener Özbayraklı karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş'ta gözler Domagoj Vida'da. Roma, bu futbolcu için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündemindeki bir diğer isim ise Marsilya forması giyen Clinton N'Jie. Ara transfer döneminde Burak Yılmaz, Nicolas Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay'ı kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdürüyor. Vagner Love'la yollarını ayıran, Ryan Babel'i de Fulham'a satan siyah-beyazlılarda Quaresma'nın da takımdan ayrılması gündemde. Siyah-beyazlılardaki bir diğer gelişme ise Domagoj Vida konusunda yaşanıyor. Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta, Vida için yapılan teklif değerlendirmeye alındı. İtalya Serie A ekibi Roma, Hırvat futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırırken, yönetim de cazip bir teklif gelmesi halinde Vida'yı satmaya sıcak bakıyor.



ŞENER İLE MASAYA OTURULACAK



Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan konusunda Fenerbahçe ile 2.5 milyon Euro ve Şener Özbayraklı karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, Şener ile yıllık ücret konularını görüşerek imzayı attıracak. Babel'in Fulham'a satışının ardından Quaresma'nın da takımdan ayrılmasının gündeme gelmesiyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen yönetim ise, geçici bir çözümle bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor. Marsilya forması giyen ve her iki kanatta da oynayabilen Clinton N'Jie için teklifte bulunan Beşiktaş, bu futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, N'Jie transferini bir an önce bitirmek için görüşmelerine devam ediyor.



(Bozhan Memiş/İHA)

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