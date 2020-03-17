Beşiktaş, N'Koudou ve Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, N'Koudou ve Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, N'Koudou ve Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı

7 saat önce

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı futbolcular Georges-Kevin N'Koudou ile Tyler Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı.

Beşiktaş, N'Koudou ve Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı futbolcular Georges-Kevin N'Koudou ile Tyler Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N'Koudou ile Boyd'un teknik ekipten, dün sabah gerçekleştirilen idmana katılmama talebinin olmadığı ve her iki oyuncunun çalışmada yer aldığı belirtilerek, "Ayrıca, takımımızın sabah gerçekleştirdiği antrenmanın akşam yapıldığının iddia edilmesi de haberin masa başında kurgulandığının açık bir göstergesi olmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemizde ve kulübümüzde gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam ediyorken, böylesine hassas bir konuda yalan haber yapılmasını manidar buluyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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