Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, N'Koudou'yu transfer etti
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Beşiktaş, N'Koudou'yu transfer etti

14 dakika önce

Beşiktaş, Fransız oyuncu Georges-Kevin N'Koudou'yu kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş, N'Koudou'yu transfer etti, System.String[]

Beşiktaş, Fransız oyuncu Georges-Kevin N'Koudou'yu kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham Kulübünden transfer edilen N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Fransa'da Nantes ve Olympique Marsilya formalarını giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 11 milyon sterlin bonservisle İngiltere'nin Tottenham takımına transfer oldu. Başkent temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu, Burnley ve Monaco'nun kadrosunda da kiralık olarak yer aldı.

Tottenham, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:16 Kaynak: AA
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