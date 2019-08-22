Son Dakika Haberleri: Beşiktaş N'Koudou'yu transfer etti
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Beşiktaş N'Koudou'yu transfer etti

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş N'Koudou'yu transfer etti, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:40 
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