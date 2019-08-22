Beşiktaş N'Koudou'yu transfer etti
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:40
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