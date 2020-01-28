Beşiktaş, Nazım Sangare'nin peşinde - Son Dakika
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Beşiktaş, Nazım Sangare'nin peşinde

11 dakika önce

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Antalyasporlu Nazım Sangare'nin menajeriyle temasa geçti.

Beşiktaş, Nazım Sangare'nin peşinde, System.String[]

Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

A Milli futbolcu daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak siyah beyazlılar sonuç alamamıştı. Sağ bek mevkisinde görev alan Nazım için menajeriyle görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, bu transferin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

(Fanatik)

Sergen Yalçın, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:31 
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