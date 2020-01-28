Beşiktaş, Nazım Sangare'nin peşinde

Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

A Milli futbolcu daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak siyah beyazlılar sonuç alamamıştı. Sağ bek mevkisinde görev alan Nazım için menajeriyle görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, bu transferin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

(Fanatik)