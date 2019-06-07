Beşiktaş: "Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık...
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Beşiktaş: "Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:00 Kaynak: İHA
: "Necip Uysal
takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır." - İSTANBUL
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