Son Dakika Haberleri: Beşiktaş: "Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık...
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Beşiktaş: "Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık...

34 dakika önce

Beşiktaş: "Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır.

Beşiktaş:
Beşiktaş: "Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:00 Kaynak: İHA
Uysal, Beşiktaş, Spor
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