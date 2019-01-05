Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin İçin Görüşmelere Başladı
44 dakika önce
Beşiktaş, Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş
, Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Isimat-Mirin'in yarın saat 06.45'te İstanbul
'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:15 Kaynak: AA
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