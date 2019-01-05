Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin İçin Görüşmelere Başladı

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin İçin Görüşmelere Başladı

44 dakika önce

Beşiktaş, Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin İçin Görüşmelere Başladı, System.String[]
Beşiktaş, Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Isimat-Mirin'in yarın saat 06.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:15 Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor
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