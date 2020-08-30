Beşiktaş, Nikola Kalinic transferi için gün sayıyor...

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna 13 Eylül pazar günü Trabzonspor deplasmanında başlayacak olan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yeni forvetini bu karşılaşmaya yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Hedefteki isimlerden; Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Ze Luis'i yüksek maliyetleri sebebiyle kadrosuna katamayan; Oumar Niasse ve Papiss Cisse'yi de beklemeye alan Kara Kartal, forvet transferinde bütün enerjisini Nikola Kalinic için harcıyor.

Geçen sezonu İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Roma'da kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki futbolcuyla yapılan ilk 2 temastan da olumlu geri dönüşle ayrılan Beşiktaşlı idareciler, yıldız ismin kulübünü ikna etmesini bekliyor. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'le 1 yıl daha kontratı bulunan Hırvat golcü ve menacerine, "Bonservis için bütçemiz yok. Eğer Atletico Madrid'le kontratı fesh edip gelebilirseniz bu transfer gerçekleşir" mesajını ileten Kartal, beklemede...

ATLETICO MADRID KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Forvet hattında; Alvaro Morata ve Diego Costa gibi dünyaca ünlü yıldızları bulunduran Atletico Madrid, Nikola Kalinic'i yeni sezon planlamasında bulundurmuyor. Bundan dolayı oyuncudan gelen ayrılık talebini değerlendirmeye alan İspanyol kulübünün, bu konuyla ilgili olarak kararını yeni hafta içerisinde vereceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'A OLUMLU BAKIYOR

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için istekli olan ve düzenli olarak görev alabileceğini düşündüğü için Beşiktaş'a transferine olumlu bakan Kalinic'in, Atletico'yla kontratını fesh etmesinin ardından İstanbul'a gelip Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunan Beşiktaş'ın buna rağmen en yüksek bütçeyi forvet için ayırdığı öğrenilirken Kalinic'le yıllık 2 milyon Euro karşılığında el sıkışılması planlanıyor. (Fanatik)