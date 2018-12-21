Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Nispetiye'de Kendisini Uyaran Apartman Görevlisi Nefise Dolapçı'yı (48) Bıçakla Boğazını...

Beşiktaş Nispetiye'de Kendisini Uyaran Apartman Görevlisi Nefise Dolapçı'yı (48) Bıçakla Boğazını...

3 saat önce

IHAAW164257-ASA/21-12-2018- Beşiktaş Nispetiye'de kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı (48) bıçakla boğazını keserek öldüren spor hocası İbrahim Y. (28), ek gözaltı süresi alınması sonrası sağlık kontrolüne sevk edildi.

Beşiktaş Nispetiye'de Kendisini Uyaran Apartman Görevlisi Nefise Dolapçı'yı (48) Bıçakla Boğazını..., System.String[]
IHAAW164257-ASA/21-12-2018

- Beşiktaş Nispetiye'de kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı (48) bıçakla boğazını keserek öldüren spor hocası İbrahim Y. (28), ek gözaltı süresi alınması sonrası sağlık kontrolüne sevk edildi. 21.12.2018 16: 42: 57 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:48 Kaynak: İHA

Beşiktaş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İlçe Emniyet Müdürü, Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı Eski Bakan Ercan Vuralhan'ı Öldüren Zanlıya 12,5 Yıl Hapis Cezası Verildi

Fatih Portakal'ın Haberler.com'a Açtığı Davayı Mahkeme Reddetti Beşiktaş'ın Peşinde Olduğu Orkun Kökçü, İspanya Liginde Oynamak İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:29:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Nispetiye'de Kendisini Uyaran Apartman Görevlisi Nefise Dolapçı'yı (48) Bıçakla Boğazını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]