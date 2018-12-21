Beşiktaş Nispetiye'de Kendisini Uyaran Apartman Görevlisi Nefise Dolapçı'yı (48) Bıçakla Boğazını...
3 saat önce
IHAAW164257-ASA/21-12-2018- Beşiktaş Nispetiye'de kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı (48) bıçakla boğazını keserek öldüren spor hocası İbrahim Y. (28), ek gözaltı süresi alınması sonrası sağlık kontrolüne sevk edildi.
IHAAW164257-ASA/21-12-2018
- Beşiktaş Nispetiye'de kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı (48) bıçakla boğazını keserek öldüren spor hocası İbrahim Y. (28), ek gözaltı süresi alınması sonrası sağlık kontrolüne sevk edildi. 21.12.2018 16: 42: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:48 Kaynak: İHA
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