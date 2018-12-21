Beşiktaş Nispetiye'de Kendisini Uyaran Apartman Görevlisi Nefise Dolapçı'yı Bıçakla Boğazını...
2 saat önce
Beşiktaş Nispetiye'de kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı bıçakla boğazını keserek öldüren spor hocası İbrahim Y. (28), ek gözaltı süresi alınması sonrası sağlık kontrolüne çıkartıldı.
Beşiktaş Nispetiye'de kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı bıçakla boğazını keserek öldüren spor hocası İbrahim Y. (28), ek gözaltı süresi alınması sonrası sağlık kontrolüne çıkartıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:17 Kaynak: İHA
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