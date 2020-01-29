Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı

6 saat önce

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özkayup'u Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a kiraladı.

Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı, System.String[]

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özkayup'u Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a kiraladı.


Siyah-beyazlı ekibin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Oğuzhan Özyakup'un transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam'a kiralanmıştır" denildi.


Tecrübeli futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Ligde 12 maça çıkarken, bir asist ve bir gol kaydetmişti. - İSTANBUL

Feyenoord, Hollanda, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Oğuzhan Özyakup: Bu bir veda değil, sadece bir ara
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın videosu beğeni yağmuruna tutuldu Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic, İbrahim Tatlıses'i çok seviyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 00:52:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]