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Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı
6 saat önce
Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özkayup'u Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:33 Kaynak: İHA
Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özkayup'u Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a kiraladı.
Siyah-beyazlı ekibin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Oğuzhan Özyakup'un transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam'a kiralanmıştır" denildi.
Tecrübeli futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Ligde 12 maça çıkarken, bir asist ve bir gol kaydetmişti. - İSTANBUL
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