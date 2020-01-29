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Beşiktaş, Oğuzhan'ın Feyenoord'a transfer olduğunu açıkladı
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralandı ifade edildi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralandı ifade edildi.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam'a kiralanmıştır."
Beşiktaş, Oğuzhan'ın transferini TFF'ye de bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:14
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