Beşiktaş, Oğuzhan'ın Feyenoord'a transfer olduğunu açıkladı

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup 'un sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord 'a kiralandı ifade edildi.

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Oğuzhan Özyakup: Bu bir veda değil, sadece bir ara