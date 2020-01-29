Beşiktaş, Oğuzhan'ın Feyenoord'a transfer olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Oğuzhan'ın Feyenoord'a transfer olduğunu açıkladı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralandı ifade edildi.

Beşiktaş, Oğuzhan'ın Feyenoord'a transfer olduğunu açıkladı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralandı ifade edildi.


Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:


"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam'a kiralanmıştır."


Beşiktaş, Oğuzhan'ın transferini TFF'ye de bildirdi.


Beşiktaş Spor Kulübü, Oğuzhan Özyakup, Feyenoord, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:14 
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