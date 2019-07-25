Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi
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Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi

36 dakika önce

Beşiktaş Sompo Sigorta, başarılı basketbolcusu Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi, System.String[]
Beşiktaş Sompo Sigorta, başarılı basketbolcusu Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu öncesinde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız'ın formasını giyecek olan Ömer Utku Al'a başarılar dileriz" denildi.
(İHA)
Beşiktaş, Sigorta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:15 Kaynak: İHA
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