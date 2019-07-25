Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi
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Beşiktaş Sompo Sigorta, başarılı basketbolcusu Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
Sompo Sigorta
, başarılı basketbolcusu Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu öncesinde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız'ın formasını giyecek olan Ömer Utku Al'a başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
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