Beşiktaş, Orkan Çınar ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Orkan Çınar ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Orkan Çınar ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Beşiktaş, Orkan Çınar ile yollarını ayırdı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.


Siyah-beyazlı kulüpte transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala genç oyuncu Orkan Çınar ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
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