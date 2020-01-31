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Beşiktaş, Orkan Çınar ile yollarını ayırdı
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
Beşiktaş Kulübü 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Siyah-beyazlı kulüpte transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala genç oyuncu Orkan Çınar ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi. - İSTANBUL
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