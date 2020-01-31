Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı. - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

6 saat önce

Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı., System.String[]

Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.


Siyah beyazlı ekibin sözleşmesini feshettiği Orkan Çınar, MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.



Beşiktaş, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:47 
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