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Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
6 saat önce
Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Siyah beyazlı ekibin sözleşmesini feshettiği Orkan Çınar, MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:47
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