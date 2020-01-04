Beşiktaş, Ormanspor'u 80-72 mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş, Ormanspor'u 80-72 mağlup etti - Son Dakika

Beşiktaş, Ormanspor'u 80-72 mağlup etti

6 saat önce

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'n 15. haftasında OGM Ormanspor, Beşiktaş Sompo Sigorta'ya 80-72 mağlup oldu.

Beşiktaş, Ormanspor'u 80-72 mağlup etti, System.String[]

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'n 15. haftasında OGM Ormanspor, Beşiktaş Sompo Sigorta'ya 80-72 mağlup oldu.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Kerem Baki xx, Semih Vural xx

OGM Ormanspor: Kloof x 5, Kikanovic xxx 17, James x 1, Cevher Özer xx 10, Warren xxx 26, Mert Alemdar x, Caner Ercan x, Kadir Bayram, Babic xx 10, Dorukhan Engindeniz x 3

Başantrenör: Korhan Aydanarığ

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher xx 12, Ömer Utku Al x 1, Mckissic xxx 19, Oğuz Savaş xx 6, Durisic xx 7, Sebahattin Can Göndür, İsmet Akpınar xxx 19, Samet Geyik xx 14, Burak Can Yıldızlı x 2, Ege Cem Sun

Başantrenör: Burak Bıyıktay

1. Periyot: 26-20 (OGM Ormanspor lehine)

Devre: 43-45 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 58-67 (Beşiktaş lehine)

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Beşiktaş, Türkiye, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı
"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme Bakan Varank "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti

Son Dakika Haberleri
02:12 İngiliz donanmasına ait iki gemi, Hürmüz Boğazı'na gönderiliyor - Son Dakika
01:52 Kırıkkale'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
01:36 AFAD verilerine göre, saat 01.11'de İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem... - Son Dakika
01:36 Urla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
01:29 İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
00:00 Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 02:17:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Ormanspor'u 80-72 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]