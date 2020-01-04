Beşiktaş, Ormanspor'u 80-72 mağlup etti - Son Dakika

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'n 15. haftasında OGM Ormanspor, Beşiktaş Sompo Sigorta'ya 80-72 mağlup oldu.
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Kerem Baki xx, Semih Vural xx
OGM Ormanspor: Kloof x 5, Kikanovic xxx 17, James x 1, Cevher Özer xx 10, Warren xxx 26, Mert Alemdar x, Caner Ercan x, Kadir Bayram, Babic xx 10, Dorukhan Engindeniz x 3
Başantrenör: Korhan Aydanarığ
Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher xx 12, Ömer Utku Al x 1, Mckissic xxx 19, Oğuz Savaş xx 6, Durisic xx 7, Sebahattin Can Göndür, İsmet Akpınar xxx 19, Samet Geyik xx 14, Burak Can Yıldızlı x 2, Ege Cem Sun
Başantrenör: Burak Bıyıktay
1. Periyot: 26-20 (OGM Ormanspor lehine)
Devre: 43-45 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 58-67 (Beşiktaş lehine)
(Yunus Emre Kartal/İHA)