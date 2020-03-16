Beşiktaş Ortaköy Camii virüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

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Beşiktaş Ortaköy Camii virüse karşı dezenfekte edildi
6 saat önce
Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii, korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:09 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii, korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Beşiktaş'ta halk arasında "Ortaköy Camii" olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii, korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Caminin her köşesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Özel kıyafetli ve maskeli ekip, cami içinde ve girişinde Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyon cihazlarıyla çalışma yaptı. - İSTANBUL
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