Beşiktaş Ortaköy Camii virüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii, korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.



Beşiktaş'ta halk arasında "Ortaköy Camii" olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii, korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Caminin her köşesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Özel kıyafetli ve maskeli ekip, cami içinde ve girişinde Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyon cihazlarıyla çalışma yaptı. - İSTANBUL