Beşiktaş Ortaköy'de otelin 7'inci katından düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Beşiktaş Ortaköy'de otelin 7'inci katından düşen kadın ağır yaralandı

03.03.2022 03:57
Beşiktaş Ortaköy'de otelin 7'inci katından düşen kadın ağır yaralandı

Beşiktaş Ortaköy'de otelin 7'nci katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş Ortaköy'de otelin 7'nci katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yanındaki erkek ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay saat 01.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın kaldığı otelin 7'nci katından zemine düştü. Kadın düştüğü yerde ağır yaralandı.

Kadın 7'nci kattan düştü

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yüzünde iz bulunan erkek gözaltına alındı

Olay sırasında kadının yanında bulunan ve yüzünde iz olduğu iddia edilen erkek, polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre otel ve çevresinde uzun süre inceleme gerçekleştirdi. Erkek ve kadının olay öncesinde otelin yanında bulunan bir restoranda tartıştıkları öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Beşiktaş Ortaköy'de otelin 7'inci katından düşen kadın ağır yaralandı
Beşiktaş Ortaköy'de otelin 7'inci katından düşen kadın ağır yaralandı

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Yıldız Mahallesi, Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş Ortaköy'de otelin 7'inci katından düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika


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