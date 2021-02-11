Beşiktaş otobüs kazasında karar - Son Dakika

Beşiktaş otobüs kazasında karar

11.02.2021 13:45
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Beşiktaş otobüs kazasında karar Beşiktaş'ta otobüs durağına dalarak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs şoförü sanık Necdet Karakuş'un yargılandığı dava karara bağlandı.

Beşiktaş otobüs kazasında karar

İSTANBUL - Beşiktaş'ta otobüs durağına dalarak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs şoförü sanık Necdet Karakuş'un yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme sanık Karakuş'u müebbet ve 134 yıl hapse mahkum etti.

İstanbul Beşiktaş'ta 3 Kasım 2019 tarihinde otobüs durağına dalarak bir kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs şoförü tutuklu sanık Necdet Karakuş'un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Necdet Karakuş, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasını tekrar etti

Duruşma savcısı, duruşmada celse arasında dava dosyasına sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Sanığın kullanmakta olduğu özel halk otobüsü ile otobüs hattının rutin güzergahının dışına çıktığının anlatıldığı mütalaada, olay yeri olan Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi İETT durağında beklemekte olan maktul ve müştekilere kasten çarptığı kaydedildi.

Kazadan sonra bıçak ile otobüsten indiği anlatıldı

Mütalaada, sanığın kazanın ardından otobüsten elinde bulunan bıçak ile inerek müşteki Ali Kaplan ve çevredeki kişilere bahse konu bıçağı savurduğu anlatıldı. Yaşanan olayda müşteki ve mağdurların çeşitli biçim ve nitelikte yaralandıklarının belirtildiği mütalaada, Yalçın Tahir Billur'un çarpma sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

280 yıl ve müebbet hapis talebi

Sanığın mağdurlar ve müştekiye karşı 14 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlendiğinin anlatıldığı mütalaada, Yalçın Tahir Billur'a yönelik ise 'kasten öldürme' suçunu işlediği öne sürüldü. Sanığın müebbet hapis ile 182 yıldan 280 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasının istendiği mütalaada, tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Duruşmada beyanda bulunan müştekiler ile avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Necdet Karakuş, "Olay bir kazadır. Tanımadığım insanları niye öldüreyim. Mütalaayı ağır buluyorum. Uykuya daldım. Kimseye böyle bir şey olsun istemezdim. Üzgünüm" dedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, sanığın tutuklu kalmasının akıl sağlığı açısından sakıncalı olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını söyleyerek sanığa son sözlerini sordu.

Son sözü sorulan sanık Karakuş, "Mağdurların beni affetmesini talep ediyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Necdet Karakuş'u maktül Yalçın Tahir Billur'u 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Karakuş'u, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 mağdura karşı 9'ar yıldan olmak üzere 90 yıl hapse çarptıran mahkeme, mağdur Ayhan Berberoğlu'na karşı 13 yıl hapis, mağdurlar Melisa Erden ve Dilek Karaağaç'a karşı 10'ar yıldan olmak üzere 20 yıl hapis, mağdur Beril Altıntaş'a karşı 11 yıl hapis olmak üzere toplamda 134 yıl hapis cezasına mahkum etti.

"Karar içimize su serpti"

Olayda hayatını kaybeden Yalçın Tahir Billur'un kızı Tuğba Billur kararın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Billur açıklamasında, "3 Kasım 2019 tarihinde Beşiktaş'ta meydana gelen kazada babam Yalçın Tahir Billur'u kaybettim. Annem Ayşe Feride Billur 5 ay boyunca yatalak bir şekilde kaldı. Çok meşakkatli zamanlardan geçtik. Maddi ve manevi olarak çok yıprandık ama bugünkü kararda adalete güvenimizin yerine geldiğini de gördük. Müebbet talebinde bulunulmuştu zaten. Adam öldürmeye teşebbüsten ve adam öldürmeden cezalar. Bizim en azından içimize su serpti. Verilen karardan memnunuz. Umarız böyle bir olay bir başkasının başına gelmez" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yer alan şüpheli Karakuş'un ifadesinde olayın gerçekleştiği yerin güzergahı olmadığını, daha çok kişiye çarpmak için kalabalık durağı seçtiğini, otobüste arıza bulunmadığını, otobüste bulunan kameraların sabah saatlerinde çalıştığını ve bilerek bozduğunu, polislerin kendisini sürekli takip etmesinden rahatsız olduğu için bunu yaptığını, amacının insanlara çarparak öldürmek olmadığını, kendisine yapılanlara dikkat çekmek istediğini ve daha önce konuya ilişkin savcılığa başvurduğunu söylediği, masum insanlara zarar vermekten pişman olduğunu ve olaydan birkaç dakika önce eylemi gerçekleştirmeye karar verdiğini söylediği kaydedilmişti.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, şüpheli Necdet Karakuş'un kanında uyuşturucu madde bulunduğu belirtilerek, şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı zeka geriliği tespit edilmediği, cezai sorumluluğunun tam olduğu, iradi olarak alınan alkol ve uyuşturucu maddelerin ceza sorumluluğunu etkilemediği belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Necdet Karakuş'un kullandığı otobüs ile güzergah dışına çıkarak vatandaşlara kasten çarptığı ve otobüsten çıkarak bıçakla inip çevredeki vatandaşlara bıçak savurduğu belirtilmişti. Şüphelinin, bir kişiye karşı 'Kasten öldürme' 14 kişiye karşı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş otobüs kazasında karar - Son Dakika


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