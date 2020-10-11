Beşiktaş, özel maçta Fatih Karagümrük'ü 5 - 2 yendi

Beşiktaş, milli maç arasında Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 5-2 kazandı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça Siyah-beyazlılar; Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Atakan Üner, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Vincent Aboubakar ilk on biriyle başladı.

Fatih Karagümrük ise Viviano, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Fatih Karakuçuk, Salibur, Ndiaye, Aksel Aktaş, Chahechouhe, Ramazan Civelek, Mevlüt Erdinç'ten oluşan 11'le sahada yer aldı.Maça tempolu başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Josef de Souza, 26. dakikada ise Atiba Hutchinson'ın golüyle 2-0 üstünlük sağladı. Devrenin devamında Karagümrüklü Salibur ve Mevlüt'ün golleriyle ilk yarı 2-2 berabere tamamladı.

İkinci yarının başında Gökhan Töre-Cyle Larin değişikliği gerçekleşti. Cyle Larin, 47 ve 49. dakikada kaydettiği gollerle siyah-beyazlıları 4-2 üstünlüğe taşıdı. Vincent Aboubakar, 57. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı üçe yükseltti (5-2). 73. dakikada Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Atakan Üner, yerlerini; Almos Kaan Kalafat, Emirhan Delibaş ve Serdar Saatçı'ya bıraktı. Kalan bölümde skoru korumasını bilen Beşiktaş, sahadan 5-2 galip ayrıldı.