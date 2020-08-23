Beşiktaş, PAOK hazırlıklarını sürdürüyor! Yolculuk yarın...

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile futbolcu Atiba Hutchinson , antrenmandan önce TSİ 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyerek maç hakkında açıklamalarda bulunacak.

Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik programı ve şut atışları ile tamamlandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları, pas çalışması, 5'e 2 çalışması yapıp, dar alanda oyun ve taktik programı üzerinde durdu.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:07

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