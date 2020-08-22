Beşiktaş, PAOK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Ağustos Salı günü Yunanistan'ın PAOK takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun çalışması ve minik kale maç yaptı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla PAOK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.