Beşiktaş, Papiss Cisse'yi transfer ediyor! Sözleşme 1+1 yıl olacak - Son Dakika

Beşiktaş, Papiss Cisse'yi transfer ediyor! Sözleşme 1+1 yıl olacak

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yükselen bir grafik çizen Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi çalışmaları hız kazanmış durumda.

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yükselen bir grafik çizen Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi çalışmaları hız kazanmış durumda. Yeni sezonda gol yollarında katkı sağlayacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Süper Lig'e damga vuran Papiss Cisse'yi gündemine aldı. Senegalli golcünün menajeri Beşiktaş'la yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı.



Alanyaspor'un Senegalli santrforu Papiss Demba Cisse, yeni sezonda Beşiktaş forması giymeye çok yakın. Öte yandan Pappis Cisse'nin menajeri Sedat Atmaca, Beşiktaş ile yaptıkları görüşmeyi anlattı.


ANLAŞMA 1+1 YILLIK OLACAK!


Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi olan 35 yaşındaki Cisse ile genel hatlarıyla 1+1'lik anlaşmaya varırken, maaş konusunda görüşmeler sürüyor.


CISSE, BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYOR


Golcü futbolcunun geleceğiyle ilgili konuşan Atmaca, "Görüşmelerimiz devam ediyor. ya Beşiktaş ya başka bir yer olacak. Birkaç güne açıklanacaktır. Beşiktaş'la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte herkes oynamak ister" dedi.


TRİBÜNLERİ COŞTURACAK


Atmaca 35 yaşındaki forvetin geleceğinin birkaç gün içinde netleşmesini beklediklerini ifade ederek, "İnşallah bu ligi gol kralı olarak bitirir. Yaşı konusunda soru işaretleri olabilir ancak bence onun biyolojik yaşı 20. Kupa finalinde de oynayacak ve 'İnşallah kupayı kaldıracağız' diyor. Cisse, büyük bir takımda daha verimli olacaktır. 2 sezondur kalitesini gösteriyor. Beşiktaş tribünlerini coşturacaktır. Birkaç güne bu işin kesinleşmesini bekliyoruz. Sezon bitmeden önce imzalar atılmıyor. Şu anda Alanyaspor'un sözleşmeli oyuncusu. Alanyaspor'u çok seviyor. Alanya'da güzel bir macerası oldu" ifadesini kullandı.


Bu sezon Alanyaspor formasıyla 29 maça çıkan Cisse, bu maçların 27'sine ilk 11'de başladı ve 22 gol atma başarısı gösterdi. Attığı 22 golün yanında 1 de asisti bulunan Papiss Cisse, 112 dakikada bir rakip fileleri sarstı. Maç başına 3.4 şut çeken Senegalli forvet, Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor. (Ajansspor)


Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın, Papiss Cisse, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:59 

Son Dakika Spor Beşiktaş, Papiss Cisse'yi transfer ediyor! Sözleşme 1+1 yıl olacak - Son Dakika Spor
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