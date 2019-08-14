BEŞİKTAŞ PARK KAPILARI AÇILDI
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Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa Final maçını izlemek için Beşiktaş Park etrafında bekleyen binlerce taraftar, kapıların açılmasıyla birlikte stada alındı.
Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa Final maçını izlemek için Beşiktaş Park etrafında bekleyen binlerce taraftar, kapıların açılmasıyla birlikte stada alındı. Dolmabahçe'de bulunan stadın çevresinde sloganlar atarak bekleyen taraftarlar, stada girişlerin başlamasıyla birlikte sevinç yaşadı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:33 Kaynak: DHA
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