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Beşiktaş Park kırmızı-beyaz!

14 dakika önce

Türkiye'nin evinde Andorra'yı ağırladığı 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Beşiktaş Park tribünleri kırmızı-beyaza büründü.

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Türkiye'nin evinde Andorra'yı ağırladığı 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Beşiktaş Park tribünleri kırmızı-beyaza büründü. Maç öncesi 40 bin Türkiye bayrağı dağıtıldı.


Türkiye A Milli Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 5. maçında Beşiktaş Park'ta Andorra'yı ağırladı. Beşiktaş Park tribünleri ise kırmızı-beyaza büründü. Maçın başlamasından saatler öncesinde stat çevresinde toplanan taraftalar, maç boyunca da takıma büyük destek verdi. Maç öncesi tribündeki koltuklara 40 bin adet de Türkiye bayrağı dağıtıldı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Türkiye, Andorra, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
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