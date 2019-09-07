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Beşiktaş Park kırmızı-beyaz!

1 saat önce

Türkiye'nin evinde Andorra'yı ağırladığı 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Beşiktaş Park tribünleri kırmızı-beyaza büründü.

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Türkiye'nin evinde Andorra'yı ağırladığı 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Beşiktaş Park tribünleri kırmızı-beyaza büründü. Maç öncesi 40 bin Türkiye bayrağı dağıtıldı.

Türkiye A Milli Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 5. maçında Beşiktaş Park'ta Andorra'yı ağırladı. Beşiktaş Park tribünleri ise kırmızı-beyaza büründü. Maçın başlamasından saatler öncesinde stat çevresinde toplanan taraftalar, maç boyunca da takıma büyük destek verdi. Maç öncesi tribündeki koltuklara 40 bin adet de Türkiye bayrağı dağıtıldı.

(Güven Mert Ercan - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Beşiktaş, Türkiye, Andorra, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
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