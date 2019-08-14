Beşiktaş Park 'Kırmızı' dedi!

Beşiktaş Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde tribünlerde ağırlık Liverpool taraftarının oldu.

Beşiktaş Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde tribünlerde ağırlık Liverpool taraftarının oldu. Öte yandan Chelsea takımı ısınmaya çıkarken ıslıklandı.



Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde takımlar ısınmaya çıktı. Tribünlerde Liverpoollu taraftarlarının Chelseali taraftarlara göre daha fazla olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Liverpool'un ardından ısınmaya çıkan Chelseali oyunculara tribünlerden ıslıklı protesto yapıldı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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