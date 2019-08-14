Beşiktaş Park 'Kırmızı' dedi!
36 dakika önce
Beşiktaş Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde tribünlerde ağırlık Liverpool taraftarının oldu.
Beşiktaş Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde tribünlerde ağırlık Liverpool taraftarının oldu. Öte yandan Chelsea takımı ısınmaya çıkarken ıslıklandı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde takımlar ısınmaya çıktı. Tribünlerde Liverpoollu taraftarlarının Chelseali taraftarlara göre daha fazla olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Liverpool'un ardından ısınmaya çıkan Chelseali oyunculara tribünlerden ıslıklı protesto yapıldı. - İSTANBUL
İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı! Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!