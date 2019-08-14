Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldı

- Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldıİSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi Vodafone Park'ta stat kapıları açıldı, iki takımın taraftarları tribündeki yerlerini almaya başladı.

- Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldı

İSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi Vodafone Park'ta stat kapıları açıldı, iki takımın taraftarları tribündeki yerlerini almaya başladı.

UEFA Süper Kupasında Liverpool ile Chelsea bu akşam saat 22.00'de kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi Vodafone Park'ta stat kapıları 19.00 itibariyle açıldı. Taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde aramaları yapılıp, stada alındı.

Bileti olmayan bazı sporseverler de stat ve etrafında renkli görüntüler oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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